01:00:07

-La Fiscalía de Las Palmas ha pedido a la Audiencia de Provincial que el presunto asesino de Romina Celeste esté obligado a comparecer diariamente ante el juzgado, y no cada lunes, como el juez estableció en las medidas cautelares en el auto de puesta en libertad. La petición se produce ante el alto riesgo de fuga de Raúl Díaz, sobre todo tras cambiar su domicilio de Lanzarote a Madrid.



-Novedades en el Caso de Las Teresitas, porque a pesar de lo que se informó la pasada semana, la reciente reforma del delito de malversación de fondos públicos en el Código Penal no beneficia a los condenados y por ello la defensa del ex-alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, no va a solicitar la revisión de la pena...Así lo informó su representante legal, Pedro Revilla, quien explicó que la rebaja de pena se aplica cuando el dinero se usa para una finalidad pública distinta al prevista, y no cuando se produce un ánimo de lucro personal o a terceros, que es lo que ocurrió en la compraventa de los terrenos de Las Teresitas.



-La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias ha lamentado que el precio que cobran los productores ha bajado un 35 por ciento desde mediados de 2022, y sin embargo, de momento la fruta se sigue vendiendo a un precio comparativamente más alto. Así lo ha señalado el presidente de Asprocan, Domingo Martín, quien asegura que esto se debe a un problema de lentitud burocrática entre los distribuidores, y pide que la bajada de precios llegue a los mercados en beneficio de productores y consumidores.



-Nos ocupamos también de los datos recopilados por la Asociación del Defensor del Paciente respecto a las quejas de los usuarios de la sanidad canaria, especialmente las referidas a las neglicencias médicas.

-En el plano político, se ha roto el pacto de gobernabilidad que mantenían en el Ayuntamiento de Yaiza UPY ( unidos por Yaiza) -con 8 concejales- y Coalición Canaria con 3. Los nacionalistas acusan al alcalde, Óscar Noda, de ningunear a Emilio Machín, concejal y candidato de CC a la Alcaldía.

-Y en tiempo de reflexión, nos detendremos en el informe presentado hoy por el Consejo Escolar de Canarias en el que por primera vez se analiza la igualdad en el acceso a los recursos educativos.

-Archipiélago Deportes. 16/01/23