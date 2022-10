59:59

-Seguimos pendientes de lo que debería ser inminente entrada en prisión del ex-magistrado Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por haber conspirado contra la magistrada, y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El ingreso en prisión debe producirse hoy, después de que en la tarde de ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le haya dado un plazo de 24 horas para que se presente en las instalaciones penitenciarias. La magistrada Victoria Rosell, valora sobre todo el hecho de que Salvador Alba no volverá a ejercer como juez.



-También en clave judicial, el juez del caso Mascarillas ha dejado en libertad -aunque le retira el pasaporte- al administrador de la empresa RR7, Rayco Rubén González, acusado de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud por la partida de mascarillas que nunca llegó en plena pandemia del coronavirus.

Rachid Mohamed, es su abogado defensor..



-En el plano económico, el Índice de Precios de Consumo descendió en Canarias un 1,3 por ciento respecto al mes de agosto, el descenso más bajo del país. Si miramos a los últimos doce meses, la inflación aumentó en las islas un 8,2 por ciento debido fundamentalmente al encarecimiento del transporte, vivienda y sobre todo los alimentos.



-Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayor índice de pobreza de España, aunque desciende un punto, según el último informe Arope que realiza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.



-La Mesa del Parlamento canario ha decidido no sumarse al aumento de sueldos del 3,5 por ciento acordado en el Congreso...Una congelación a la que también se suma el Gobierno de Canarias, con lo que son las dos primeras instituciones de España que no aumentan sus retribuciones.

-Y en tiempo de reflexión, escucharemos el testimonio de Siro Morales, que en la década de los 90, cuando tenía 9 años, sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote que oficiaba en la localidad lagunera de Tejina. La intervención de Siro se produjo ayer ante el pleno de La Laguna donde se debatió una moción para condenar los hechos y reprobar al actual Obispo Bernardo Alvarez por no tomar cartas en el asunto cuando llegó la denuncia.

-Archipiélago Deportes. 14/10/22