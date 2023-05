01:00:07

-La Asociación Canarios sin Alas ha pedido una reunión con el Ministerio de Transportes para conocer de primera mano los detalles de la Obligación de Servicio Público que -a modo de prueba piloto- va a poner en marcha para los vuelos entre Lanzarote y Madrid.



-Los sindicatos del transporte en la provincia de Las Palmas han presentado preaviso de huelga para el transporte discrecional de viajeros a partir del próximo día 17, si la patronal no se sienta con ellos para renovar el convenio colectivo. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife ese preaviso no se ha presentado porque la patronal ya ha convocado a representación sindical. En Las Palmas los empresarios decidirán este próximo viernes el calendario de conversaciones.



-En clave sanitaria, los farmacéuticos se suman a los médicos en su petición al Gobierno canario para que no se instale en Gran Canaria parte de la producción de la tabaquera Philip Morris a Gran Canaria. Este colectivo cree que la creación de puestos de trabajo no va a compensar las vidas que se van a perder por el tabaco y ni siquiera el coste de los tratamientos..



-Hoy arranca una nueva edición del festival internacional de cine de animación, efectos visuales y videojuegos, ANIMAYO 2023. Como cabeza de cartel está Andreas Deja, una leyenda viva de la industria de Disney que se suma a la celebración de la mayoría de edad de Animayo, que cumple 18 años.



-Miércoles 3 de mayo, día festivo en diversos puntos por el Día de la Cruz. Estamos en algunos de ellos.

-En tiempo de reflexión visitamos el barrio de San Matías, en La Cuesta, en Tenerife, donde se desarrolla el proyecto "Participa Barrios", en el que un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna trabaja para analizar la convivencia en la zona.

-Archipiélago Deportes. Analizamos la previa de la final de la Eurocup de Baloncesto entre el Gran canarika y el Turk Telecom. 03/05/23