01:00:06

-El paro bajó en 3.140 personas el pasado mes de mayo respecto al mes anterior. Con este descenso, Canarias contabilizaba a final de mayo 176.500 parados. Desde los sindicatos, Ignacio López, de Comisiones Obreras, considera que la tendencia es positiva. Desde la patronal, el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, destaca la paradoja que supone tener esos 176.500 parados en Canarias y, sin embargo, supermercados, hoteles, comercios y restauración no encuentran mano de obra para este verano...



-El ministro de Turismo, Héctor Gómez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos respecto a a sus vacaciones en julio, al tener que estar pendientes de que sean designados o no miembros de alguna mesa electoral, o por desconfianza en el voto por correo. Menos optimista se muestran los empresarios, La presidenta de la patronal de Lanzarote, Susana Pérez, está segura de que habrá impoacto especiualmente en Canarias.



-En tribunales, Raúl Díaz, acusado de matar a su mujer, la joven paraguaya residente en Lanzarote Romina Celeste, declara a esta hora ante el jurado que lo juzga desde hoy en la Audiencia de Las Palmas y ha reconocido que mató a Romina en 2019 y que hizo desaparecer su cuerpo. Ante este reconocimiento, el fiscal anunció que la pena aceptada es de 15 años en lugar de 20 que era lo que se pedía...

La madre de Romina, esta mañana a las puertas de la Audiencia, no quería perdonar a Raúl Díaz..



-En la crónica política, ya saben que Coalición Canaria y PP avanzan en las negociaciones para conformar una mayoría de gobierno en el Parlamento de Canarias. En la tarde de ayer, la Ejecutiva regional del PP avalaba este proceso negociador. Mientras, ya comienzan a cerrarse algunos acuerdos de gobierno en las corporaciones locales. Es el caso del Ayuntamiento grancanario de Telde donde, a falta de sello oficial, el candidato de CIUCA Juan Antonio Peña, será el próximo alcalde. Un acuerdo en el que estarían PP, Coalicion Canaria y Máss Por Telde, y para el que no ha contado con Nueva Canarias.



-Y en tiempo de reflexión- les hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria que afectan a muchos jóvenes, y que tienen que ver con trastornos mentales...

-Archipiélago Deportes. 02/05/23