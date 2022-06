Canarias Informativos Informativo Las Palmas - 20/06/22 30:06 Informativo Las Palmas - 20/06/22 Maite Quevedo repasa la actualidad de la provincia de Las Palmas y entrevista a Francis Candil, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a la alcaldía. Más opciones

