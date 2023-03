Café Zimmermann

59:50

Recibimos en el programa al Protean Quartet. Con ellos comentamos el titular: "El misterio de la tumba de Joaquín Gaztambide: su cuerpo no está y en el interior hay unos tacones rojos" y escuchamos un fragmento de "El juramento" del compositor protagonista de la noticia. En nuestra "Tafelmusik" conocemos mejor a nuestros cuatro invitados que nos presentan su primer trabajo discográfico en el que incluyen el "Cuarteto en Re Mayor, op. 33 núm. 6" de Haydn, el "Cuarteto en Do Mayor, op. 18 núm. 1" de Beethoven y el "Cuarteto en sol menor op. 7 núm. 1" de Juan Pedro Almeida. Escuchamos un fragmento de cada obra. También disfrutamos del menú musical propuesto por el Cuarteto Protean e integrado por "Mille Regretz" de Josquin des Prez, el "Agnus Dei"de la "Misa en Si menor" de J.S.Bach y el "Concierto para violín y continuo en Do Mayor RV 182" de Vivaldi.