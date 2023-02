59:17

Hoy recibimos en nuestro café al pianista Juan Carlos Fernández Nieto con el que comenzamos comentando este titular: "Brahms salva de la depresión. William Styron padeció una depresión que desmenuza en 'Esa visible oscuridad". Ilustramos este artículo de Andrés Ibáñez con la obra que salvó a Styron de la depresión: la "Rapsodia para contralto Op. 53" de Brahms. Charlamos con nuestro invitado sobre su vuelta a España dese Nueva York, su nueva faceta pedagógica, su recién depositada tesis y, especialmente, sobre su último disco "Iberian Dances" del que escuchamos el "Estudio de ejecución trascendental Op. 11 nº 10 Lezginka" de Sergei Lyapunov, el "Lago Bazaleti" de Aleksi Machavariani y "Cádiz" de la "Suite española nº 1 Op. 47" de Albéniz. En su Tafelmusik, Juan Carlos nos propuso escuchar el lied nº 5 "Ich Will Meine Seele Tauchen" del ciclo "Amor de poeta" de Schumann, el inicio de la "Sinfonía nº 5" de Tchaikovsky en la versión de la Orquesta Filarmónica de Leningrado con Yevgeny Mravinsky en la dirección y el Trío Oscar Peterson interpretando "All of me".