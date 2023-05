Café Zimmermann

01:00:03

"Muere a los 86 años la mezzosoprano Grace Bumbry". Abrimos hoy el café con este titular que ilustramos con el aria "Yo soy la humilde criada" de la ópera Adriana Lecouvreur interpretada por Bumbry. Y después, en nuestra "Tafelmusik", recibimos nada menos que a la violonchelista franco-belga Camille Thomas, junto a la que charlamos acerca de sus inicios en la música o cómo cree que la música puede ayudar a la sociedad. Después, charlamos sobre su "The Chopin Project", tres discos en los que Camille va trazando la historia de Chopin en tres capítulos desde la perspectiva del violonchelo. Del primero de ellos, "The Franchomme Legacy", escuchamos el "Andante", primero de los "3 Nocturnos Op. 14" para dos violonchelos de Auguste Franchomme. Del segundo volumen, "Complete Chamber Music" escuchamos el "Largo" de la "Sonata para violonchelo Op. 65" de Chopin con la propia Camille y con Julien Brocal al piano. Y, por último, del tercer disco, "Chopin for Cellists", disfrutamos con una primicia, con el "Nocturno en si menor Op. póstumo" de Chopin en un arreglo para violonchelo y piano de Mischa Maisky interpretado por Camille y Julien de nuevo. En su "Tafelmusik", la violonchelista nos propone escuchar como aperitivo "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel en un arreglo de Gabriel Bianco cantado por Marina Viotti, como segundo plato el segundo movimiento del "Concierto para piano y orquesta nº 1 en mi menor Op. 11" interpretado y dirigido por Krystian Zimerman, y "Black Earth" en su versión de 2019 de Fazil Say como postre.