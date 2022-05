42:22

Biblioteca Pública - Inés Martín Rodrigo reconstruye la memoria personal y familiar, bajo una mirada femenina, en Las formas del querer, Premio Nadal 2022

(Entrevista de Manuel Sollo). “Lo que no se nombra, no existe”. En torno a esta premisa de George Steiner, la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo ha indagado en la memoria íntima y familiar para expresar Las formas del querer (Destino), novela con la que ganó el Premio Nadal 2022. Da voz a Noray, joven que hace recuento de su vida al morir sus abuelos, Tomás y Carmen. Son ellos los que le prestan sus recuerdos para construir un relato que se extiende desde la República a la actualidad y en el que funde lo particular y lo colectivo. De sus páginas se elevan unas mujeres que se echaron la vida sobre los hombros para afrontar todas las adversidades. La protagonista evoca con nostalgia su infancia rural y a cuantos la rodearon, para tratar de descubrir quién es. En ese proceso, no exento de misterio, conoce los múltiples rostros del querer y sus expresiones, a menudo mal vistas por la sociedad y sus autoridades. Narra con afán terapéutico las cicatrices de la anorexia, la depresión y el trastorno mental. Sólo la literatura, esa que cobija y sana, la salva.