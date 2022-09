19:25

A causa de la guerra d'Ucraïna, la Unió Europea està endarrerint els projectes per la neutralitat climàtica. Es vol mantenir el consum de gas i electricitat actuals.

Els darrers moviments d'Europa per mantenir el consum de gas i electricitat, a causa de la guerra d'Ucraïna, aparquen els projectes per la neutralitat climàtica. Alfons Pérez, membre de l'ODG traça un mapa de com serà el nostre hivern i per què.