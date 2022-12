14:16

Amb Xavi Martínez

Avui parlem amb Martín Cuervo, el director del thriller-comèdia 'Todos lo hacen', així com amb els seus dos protagonistes Kira Miró i Salva Reina. Ens explicaran com ha sigut la gravació del film, així com el que ens espera quan s'estreni el proper 28 de desembre.