09:25

Amb Xavi Martínez

A Barcelona hi ha 180.000 gossos. Per això, l'Ajuntament de la ciutat ha posat en marxa un cicle de tallers d'educació canina que tenen com a objectiu reduir els problemes de convivència amb els animals de Barcelona. Ens expliquen com funcionen Salvador Paulí, director de CIM Formació Barcelona, Carmen Maté, directora del Servei de Drets Animals de l'Ajuntament de Barcelona, i Uri Darnés.