Avui sortim

Matrimonis forçats: com treballar per evitar-los

34:05

Amb Xavi Martínez

Tractem la problemàtica dels matrimonis forçats que han augmentat durant l'últim any a Catalunya amb les protagonistes que lluiten per prevenir-los i acompanyant a les dones que estan patint una situació d'aquesta mida. Taula rodona amb Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, supervisora de diferents equips d'intervenció en l'atenció de les violències masclistes i formadora per a diferents institucions en matèria d'igualtat, Rosa Ruiz, mossa del grup d'Atenció a la Víctima de la Comissaria de Terrassa que va treballar en el cas de les germanes pakistaneses assassinades per rebutjar un matrimoni forçat, i Aya Sima, cocreadora de l'Associació Valentes i Acompanyades que lidera la lluita contra els matrimonis forçats a Catalunya.