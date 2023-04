15:24

Amb Xavi Martínez

Els dilluns són els Climate Mondays amb l’Anna Ramon, cap de comunicació del CREAF. I avui s’apartarà una mica de la ciència per parlar dels divulgadors ambientals. Com es trasllada la informació de la natura, com es comunica i es consciencia a la població. Hi ha divulgadors que a més utilitzen l’humor per explicar la realitat del medi ambient Avui al programa Anna Ramon estarà acompanyada de Godai Garcia, nom artístic de Galdric Plana Masoliver, ambientòleg i humorista català.