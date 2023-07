37:17

Joan Antón Català, divulgador científic, ens dóna classes magistrals sobre ciència on parlem de la inclinació de la Terra, de la rotació de la Terra, i de la distància al Sol.

Molta gent creu que la Terra és més a prop del Sol a l'estiu i, per aquest motiu, fa més calor. També creuen que és més lluny del Sol durant l'hivern.

Tot i que aquesta idea té sentit, és incorrecta.

És cert que l'òrbita de la Terra no forma un cercle perfecte, té una lleu inclinació. Durant part de l'any, la Terra és més a prop del Sol que en altres moments. No obstant això, a l'hemisferi nord, és hivern quan la Terra és més a prop del Sol i és estiu quan està més allunyada. En comparació amb la distància del Sol, aquest canvi a la distància de la Terra al llarg de l'any no implica grans canvis per al nostre clima.

El motiu de les estacions a la Terra és un altre.

L'eix de la Terra és un pol imaginari que travessa el centre de la Terra de dalt a baix. La Terra gira al voltant d'aquest pol i completa un gir complet per dia. Aquest és el motiu pel qual tenim dia i nit, i pel qual cada part de la superfície de la Terra en té una part de cadascun.

La Terra té estacions perquè el seu eix no és en línia recta.