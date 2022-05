30:08

Illustrating Spain in the US, Ilustrando y también recuperando la raíz española de los Estados Unidos, es un proyecto impulsado por Spain Arts and Culture, la oficina cultural de la Embajada de España en Washington. Disponible en la web, Ilustrating Spain ofrece una combinación de cómic y artículo de fondo sobre el arte español en Estados Unidos.

La historia gráfica, titulada Spanish Art in the USA, es obra del ilustrador Max. A través de un urraca escapada de un cuadro de Goya del Metropolitan Museum de Nueva York, vamos conociendo como llamados por la imagen romántica, exótica, varada en siglos anteriores, muchos potentados, magnates estadounidenses comenzaron a interesarse en el arte español, del siglo XVII en adelante, comprando, incluso piedra a piedra, sillar a sillar, castillos o monumentos para replantarlos en algún lugar de Estados Unidos, magnates como Huntington, David Rockefeller, Henry C. Frick, Louisine y Harry Havemeyer o William Randolph Hearst. Y después de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a inaugurarse grandes museos, algunos impulsados por filántropos. En estos museos se se establecieron selectas colecciones de grandes maestros españoles. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, abierto en 1929, por ejemplo, atesoró el Guernica de Picasso, desde 1939 hasta 1981, cuando regresó a Madrid.

Esta relación de intercambio cultural presenta influencias de ida y vuelta, de artistas españoles que influyeron en creadores estadounidenses y viceversa con grandes obras maestras en espacios culturales de distintos estados norteamericanos. "El Arte Español en Estados Unidos" es el artículo escrito por Dolores Jiménez-Blanco, profesora del Departamento Historia del Arte, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, para Illustrating Spain. Con ella charlamos en este podcast de Atlantic Express.