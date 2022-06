Artesfera 'Luces o sombras de lo que fue y sigue siendo' en Casa Árabe 34:39 Nos trasladamos hasta el Líbano a través de la exposición Luces o sombras de lo que fue y sigue siendo. Un trabajo que se puede visitar con entrada libre hasta el 25 de septiembre en Casa Árabe en su sede en Madrid. Esta muestra forma parte del programa oficial de PhotoEspaña 2022 y es el proyecto ganador de la segunda edición de la convocatoria Nur, organizada por ambas entidades. Este trabajo abarca las obras de 12 fotógrafos y fotógrafas pertenecientes al colectivo de artistas Collective 1200, surgido a finales de 2019 en Líbano, ante la necesidad de generar redes de apoyo mutuo en un contexto de incertidumbre. Este colectivo también es el encargado de comisariar la exposición, que representa la idea de un bucle constante, un estancamiento con vidas rotas en aquel país que sigue sin resurgir después de más de 30 años del final de la guerra civil. Además, también se puede disfrutar del segundo trabajo finalista, "La luz cegadora", del fotógrafo marroquí Mounir Fatmi, y varias actividades y conciertos en directo, durante su programa de verano. Nos lo cuenta todo, Nuria Medina, directora de Cultura de Casa Árabe. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]