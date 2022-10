59:05

MOZART: Requiem aeternam (4.30), Kyrie (2.34). Barbara Bonney (sop.), Coro Monteverdi de Londres, Solistas Barrocos Ingleses. Dir.: J. E. Gardiner. Dies Irae ((1.52), Tuba mirum (3.24). Margaret Price (sop.), Trudeliese Schmidt (alt.), Francisco Araiza (ten.), Theo Adam (baj.), Coro de la Radio de Leipzig, Staatskapelle de Dresde. Dir.: P. Schreier. Rex Tremendae (1.55), Recordare (5.10). Christine Brewer (sop.), Ruxandra Donose (mezz.), John Tessier (ten.), Eric Owens (baj.), Coro de Cámara de Atlanta, Orq. Sinf. de Atlanta. Dir.: D. Runnicles. Confutatis-Lacrimosa (5.28). Coro de la Radio de Suecia, Orq. Fil. De Berlín. Dir.: C. Abbado. Amen del Lacrimosa, version completada por Robert Levin (1.28). Boston Baroque. Dir.: M. Pearlman. Domine Jesu (3.09), Hostias et preces (3.58). The New Siberian Singers, Orq. Musicaeterna. Dir.: T. Currentzis. Sanctus (1.34), Benedictus (4.56). Anna maria Panzarella (sop.), Nathalie Stutzmann (alt.), Christoph Pregardien (ten.), Nathan Berg (baj.), Les Arts Florissants. Dir.: W. Christie. Agnus Dei (3.23), Lux aeterna (5.22). Sibylla Rubens (sop.), Chapelle Royale de París, Collegium Vocale de Gante, Orq. De los Campos Elíseos. Dir.: P. Herreweghe.