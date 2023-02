Armonías vocales

01:00:04

Misa en si menor de Johann Sebastian Bach:

BACH: Misa en si menor: Kyrie (9.29). Gloria in excelsis Deo-Et in terra pax (6.32). Gratias agimus tibi (2.40). Qui tollis peccata mundo (3.05). Cum Sancto spiritu (3.59). Credo in unum Deum-Patrem omnipotentem (3.47). Et incarnatus est (3.16). Crucifixus (3.05). Et resurrexit (4.05). Confiteor-Et expecto (6.09). Sanctus (5.09). Dona nobis pacem (2.47). Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe.