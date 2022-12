01:00:07

Música coral del compositor letón Eriks Esenvalds. Coro de Cámara de la Universidad del Estado de Portland. Ethan Sperry, director:

ESENVALDS: O Salutaris Hostia (3.37). My thoughts (9.35). Vineta (12.04). Legend of the walled-in woman (11.51). In Paradisum (12.50). The Heavens' Flock (4.31). Coro de la Universidad del Estado de Portland. Dir.: E. Sperry.