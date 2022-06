54:41

#Amordiscos elaborado con agua, malta, lúpulo y levadura. La cerveza reina en esta refrescante sesión veraniega en la que vuelan los botellines, latas, copas y jarras bien frías.





Carol of the beers - REEL BIG FISH

Beer for breakfast - THE REPLACEMENTS

Are you drinkin’ with me Jesus - JELLO BIAFRA, MOJO NIXON

Beer run - TODD SNIDER

Church key - THE REVELS

Daddy wants a cold beer - THE A-BONES

Beer bust blues - THE UNTAMED YOUTH

Beeramid - FUAD & THE FEZTONES

It was a very good beer - THE SIMPSONS

Beer, beer, beer - THE CLANCY BROTHERS

A pub with no beer - THE DUBLINERS

Six pack to go - HANK THOMPSON, THE BRAZOS

Crying in my beer - SCREECHING WEASEL

Cerveza - EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA

Cerveza beer - LAS RUINAS

El regalo - LIE DETECTORS

Cerveza barata - THE BIRRA’S TERROR

La bière - JACQUES BREL