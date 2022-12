25:30

Expert: Jordi Serra. Coordinador general del projecte Socioeducatiu Move IN INvolved·sport.

Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport.

Equip del programa:

David Garriga. Criminòleg

Ariadna Trespaderne. Criminòloga.

Júlia Zabala. Analista.

Es posible prevenir el radicalisme a través d’eines com l’esport? Move IN Involved Sport es un programa socioeducatiu , creat per EDUVIC, per a la inclusió social i la prevenció de la radicalització en joves i adolescents a través de l’esport.