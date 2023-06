04:19

En 1961 Ike y Tina Turner fueron nominados al Premio Grammy a la Mejor Interpretación de Rock n' Roll.

En esos años lanzan canciones de gran impacto y empiezan giras interminables en paralelo a la composición de grandes canciones.

Además, Tina graba su primera canción como solista: Too many tears that bind. Corría el año 1964.