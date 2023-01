04:16

Margaret Avery es una actriz americana y cantante que empezó su carrera en el escenario para más tarde empezar a rodar películas sobre todo en la década de los setenta en películas como 'Cool Breeze', 'Scott Joplin' o 'The Fish that saved Pittsburgh? No obstante, Margaret es mayormente conocida por su papel de Shug Avery en la mítica cinta 'El Color Púrpura', dirigida por Steven Spielberg, siendo nominada para los Oscars como mejor actriz de reparto.