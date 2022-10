01:08:52

PODCAST ZAHARA- REPUTA

El año pasado con “Puta”, Zahara, no podía imaginar que un trabajo tan personal pudiera ser interpretado por nadie más que por ella. Pero con el paso de los meses se dio cuenta de que sus experiencias sobre el maltrato, el abuso o el machismo eran compartidas por muchísimas personas. Así nace “Reputa”, la reinvención de un disco en el que invita a artistas a los que admira a revisitar, remezclar o versionar algunas de las canciones de este icónico álbum que tantas alegrías le ha dado. “Ya no estoy sola nunca más y recibo mucha compasión y comprensión”. Berlín u5, es un tema que interpreta en nuestro escenario en una versión acústica que no existe en ningún sitio. En el disco lo hace acompañada por Alizz y éste fue el detonante de que la ubetense quisiera compartir sus canciones con otras voces. Un trabajo que ha logrado publicar gracias a su mano derecha Guillermo Guerrero quien también es coautor de este tema y el responsable del perfil sonoro que esta noche disfrutamos en el Abierto. La portada del álbum no pasa desapercibida. Zahara, con cicatrices y su vestido de Virgen hecho trizas, aparece cogida de las manos por sus dos mejores amigas. Lili y su hija Maya y Patricia Benito que esta noche se muestran súper orgullosas de lo valiente y luchadora que ha demostrado ser nuestra invitada. La hostia de dios, otro de las letras que canta, es un tema inédito que podía haber entrado en el anterior álbum, pero cobra más sentido ahora. Y mientras continúa con su estresante agenda llena de conciertos de su gira “Gracias Puta” y la preparación de su próximo disco de Juno, saca hueco para su faceta de dj que la lleva a acompañar a Moisés Nieto, su diseñador y amigo en la presentación de su colección “Siesta” creando una experiencia sonora inédita titulada “Una siesta en Úbeda. Taylor es una canción que antes de Reputa ya tenía la versión de Delaporte y que ha sido todo un regalazo para ella. Versiones que nos cautivan como le pasó a la madre de Diego, cantante de Carolina Durante, que pidió a su hijo que escuchara “Lucha de Gigantes” en la voz de Zahara. Y años después, colaboran juntos en Joker. Juegos mágicos de la vida. Cerramos la noche con Sansa y con un “hasta luego” porque Zahara afortunadamente puede volar lejos pero siempre regresa a casa.