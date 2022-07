55:17

"Margaritas y lavanda" el nuevo trabajo de Maren nos muestra su forma irónica de ver la vida gracias a su alter ego, Margarette, que le permite decir todo lo que piensa sin sentirse culpable. El ejemplo, lo encontramos en la primera canción de la noche "En el túnel de lavado". Un trabajo producido por Reys- Sergio Sastre y Carlos Dueñas que se pasan por el Abierto para saludar y destacar las referencias musicales de una artista que siendo tan joven ( 20 años ) ha sabido adaptarlas al siglo XXI. Su trayectoria musical no es muy larga pero sí muy intensa y Miguel A. Hoyos ve imposible resumirla salvo que nos narre una película con un gran final abierto. "Margarette todos lloran por ti" es otro de los temas que toca en acústico y que en el álbum lo comparte junto a Anni B Sweet . La malagueña le agradece que haya contado con ella y espera coincidir en los escenarios. Al igual que Mikel Izal , con el que comparte la afición del surf y el skate , y le aconseja que sepa valorar tanto los éxitos como los fracasos. La bilbaína que comenzó a componer a los 11 años, a los 14 presentó su primer Ep "Alguien sin vergüenza", toca la guitarra, el piano y el bajo. Compone en castellano, inglés y euskera. Y precisamente ahora ha querido incluir un tema en su lengua materna, Birbatean, que compuso con apenas 15 años. La última canción que interpreta es "La estación espacial de Teruel" donde canta "mama soy un allien , cómo no me lo habías dicho antes ". Y es que Maren ha vivido siempre en un matriarcado y, por lo tanto, le correspondía a su abuela despedir el programa.