Los Toreros Muertos llevan casi 40 años dando el espectáculo, salvo un paréntesis de 15 años. Y ahora Pablo Carbonell y los suyos vuelven a la carga, salen de gira. Empiezan el 25 de mayo en la sala Galileo de Madrid, y a partir de ahí la locura, como en nuestro estudio, donde han interpretado tres temas en directo, que no os decimos cuáles son, que si no no escucháis el podcast.