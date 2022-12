28:56

Nuestro legado filosófico y cultural es esencialmente occidental. Este legad transita entre dicotomías muy claras y asentadas: alma y cuerpo, apariencia y realidad, sensibilidad y razón o mundo sensible y mundo inteligible. Tanto en nuestro sistema educativo de enseñanza media como en las universidades existe una clara falta de información y estudio sobre otras maneras de sentir, entender y pensar el mundo. Quizá nuestra forma de comprender la realidad no sea más que la construcción que se ha estimado más pertinente para justificar ciertas condiciones de mantenimiento del statu quo. Un velo que se convierte en limitación y nos inhabilita para interesarnos por otras vías de observar cuanto nos rodea. Carlos Javier González Serrano charla con Juan Arnau, astrofísico, prolífico autor y especialista en pensamiento hindú, para asomarnos a Oriente, a esas latitudes cuyo pensamiento y tradiciones nos resultan en ocasiones exóticas o incluso extravagantes. Puede que en este viaje aprendamos a poder y saber reconocer que nuestra visión del mundo no es única ni la más válida.