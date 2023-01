30:39

El ser humano es esencialmente un ser que desea. De ser algo, somos deseo. Continuo e insidioso deseo de ser, de tener, de representar ante los demás. Por eso, saber qué somos es el comienzo para tolerarnos, para soportarnos a nosotros mismos y para convivir en una sociable insociabilidad con los demás, como dejó escrito Kant. Por otro lado, el deseo está estrechamente relacionado con el aburrimiento. Si algo muestra nuestra época es que el aburrimiento no surge por el contacto permanente con algo en particular, sino, al contrario, por el contacto efímero e irrelevante con lo mucho. O más aún: por la necesidad imperiosa y constante de proporcionar estímulos a nuestro presente que, a veces, se nos hace inhabitable justamente cuando no se nos presentan esos estímulos. En este episodio de “A la luz del pensar”, Carlos Javier González Serrano charla con la investigadora Josefa Ros Velasco sobre las causas del aburrimiento y sobre algunas de sus vertientes más dolorosas, y nos preguntaremos si aburrirnos es una necesidad, una ventaja evolutiva o, sin más, un estado normal de nuestra existencia. Y, en fin, cuestionaremos si el aburrimiento es un síntoma de algunos de nuestros malestares contemporáneos.