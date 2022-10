30:00

En esta ocasión nos centramos en la realidad virtual, en el uso de los dispositivos electrónicos, los algoritmos y en nuestros enfermizos y vertiginosos ritmos de vida. Por todas partes nos invitan a "vivir con plenitud las crisis" y a "potenciar nuestras capacidades en medio del desastre social y económico", mientras nos aseguran que salud y bienestar dependen de fortalecer nuestros "recursos internos" –como si fueran productos con los que se puede comerciar al igual que con un bien material–. De este modo, se comercia con el estrés personal sin tratar de aplacar las causas sistémicas que lo provocan. Pero es que, quizá, no necesitamos habilidades y competencias para «soportar las crisis», que es una forma de condenarnos a vivir en ellas, sino herramientas intelectuales que no nos esclavicen emocionalmente, que no nos culpabilicen y que aporten autonomía e independencia de pensamiento y de acción. Hablamos sobre bucles invisibles y enfermizos que atan nuestra vida a ritmos desbocados con la ensayista, investigadora y pensadora Remedios Zafra.