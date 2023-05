31:41

Últimamente se intenta difundir una relación culpabilizadora y paternalista con los adolescentes actuales que no hace más que condenarlos a un incómodo estado de minoría de edad intelectual y emocional. Culpar –bajo la capa de intentar proteger– a las nuevas generaciones de los males epocales que padecen (influencia de las redes sociales, crecientes déficits de atención, trastornos psicológicos, creciente precarización laboral, etc.), señalándolos como víctimas inactivas o inoperantes, no ayuda a que adopten una perspectiva crítica y consciente sobre su realidad. Carlos Javier González Serrano charla sobre la adolescencia con Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga, obstetra y profesora en la Universidad de Extremadura, sobre la relación de este periodo vital con la sexualidad, sobre sus cambios corporales y existenciales. Habríamos de preguntarnos por qué, en lugar de juzgar, quizá deberíamos esforzarnos por entender la perspectiva y problemáticas de un momento vital, como es la adolescencia, plagado de conflictos y dudas en un entorno muchas veces hostil y en exceso competitivo.