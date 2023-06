56:15

Este año la feria del libro de Madrid se celebra bajo el lema 'La ciencia ilumina la feria', y son numerosas las actividades, encuentros y seminarios sobre el vínculo que une las letras con la ciencia. Y hasta el stand de RTVE en el Parque del Retiro nos hemos ido para hablar de libros de ciencia con Pura Fernández, responsable de la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vicepresidenta del CSIC.

Enrique Sacristán nos ha informado de un estudio que indica que un tercio de los planetas más comunes de nuestra galaxia pueden estar en la zona habitable de sus estrellas, concretamente alrededor de enanas rojas. Con Lluís Montoliu vamos a analizar el nacimiento de cinco ratones a partir de dos padres biológicamente masculinos. Investigadores japoneses fabricaron óvulos con células de la piel de un macho que fueron fecundados con espermatozoides de otro macho. En nuestro paseo por la Tabla Periódica, Bernardo Herradón nos ha introducido en el Grupo I, el delos metales alcalinos, donde se encuentran elementos tan interesantes y necesarios como el litio. Nuestra compañera Esther García nos ha llevado a Estocolmo para visitar el museo del Vasa, un galeón que naufragó en su viaje inaugural en 1628, y que fue rescatado del lecho marino. Y hemos reseñado los libros "The Nasa Archives. From Project Mercury to the Mars Rovers. 60 Years in space”, con textos de Piers Bizony, Roger Launius y Andrew Chaikin (Taschen); y “Citas con Cajal. El pensamiento de un sabio”, de José Ramón Alonso, en el libro (Menoscuarto ediciones).