54:49

Aquesta nit parlem de la neurogastronomia i de la música que evoquen efectes lluminosos.

Antonio Bulbena Vilarrasa és Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i fundador de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), del Parc de Salut Mar. El seu descobriment principal ha estat la relació entre els trastorns d'ansietat i la síndrome d'hiperlaxitud articular. Avui ens ve a parlar de neurogastronomia, la disciplina que ha impulsat en forma de cátedra.

I, a part de ciència, també parlem de música amb el nostre col·laborador Pep Gorgori. En honor al nom del nostre programa, hem volgut extreure allò que no es veu però que si se sent a les partitures. Hi ha músiques que evoquen efectes lluminosos, com per exemple els vitralls.