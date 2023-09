28:47

Aquesta novel·la es contextualitza a la Guerra Cívil on el bibliobús va ser una eina indispensable per els exèrcits, els ferits, i sobre tot per la difusió de la cultura.

Una jove auxiliar de la biblioteca popular de Canet de Mar viatja per primera vegada al front en el bibliobús, una biblioteca ambulant creada per portar llibres als combatents de l’Exercit de l’Est de la República i als ferits que es recuperaven en els hospitals de la rereguarda. El bibliobús va recórrer Catalunya de punta a punta, de la costa al Pirineu i sempre condicionat pels bombardeigs i els moviments de les tropes. Aquesta es l’aventura de l’Aurora Díaz-Plaja i tambe la de les seves companyes bibliotecàries, noies valentes de vint i pocs anys, compromeses amb el seu temps i la seva gent, per a qui la vocació professional estava per damunt dels perills de la guerra. En el temps del bibliobús germinarà la llavor de l’Aurora Díaz-Plaja, que esdevindrà despres una pionera i referent inqüestionable del foment i la divulgació de la literatura infantil del nostre país.

Aurora Díaz Plaja no va ser una bibliotecària convencional. Amb una discapacitat física de naixement, desafiant molts límits, va tenir la valentia suficient per canviar la pacífica biblioteca de Canet pel front per posar els llibres en préstec a l’abast dels soldats republicans. El bibliobús del front té un tractament ampli al llibre, amb un testimoni infantil que ens relata també com va servir per ajudar a fugir cap a l’exili alguns intel·lectuals catalans. En aquest relat també té un paper destacat la biblioteràpia, que en temps de guerra cobra una singularitat impactant i allunyada de qualsevol menyspreu que el terme pugui causar a ànimes pusil·lànimes d’avui en dia.

Conversem amb Berta Jardí, l'autora de la novel·la que ens mostra un excel·lent coneixement i crítica sobre aquesta època.