Pensé que bailar me salvaría Luz Arcas y un 2023 por delante

28:37

Más que hacer balance del año y mirar atrás nosotros somos de proyectar hacia delante. Así que, ¿qué nos depara 2023 en cuanto a danza? En el plano internacional habrá que seguir de cerca el trabajo de Tamara Rojo, que empieza a dirigir el San Francisco Ballet y el de Jose Carlos Martínez, que acaba de coger las riendas del Ballet de la Ópera de París. Sin duda son dos de los estandartes que representan a nuestra danza. Otro de ellos es Rocío Molina y con ella hemos hablado para ver qué espera de este 2023 que empieza ya mismo. Además no nos podía faltar Luz Arcas que durante más de una temporada nos ha traído al programa libros de una biblioteca personal que ha enriquecido su trayectoria. Su sección: "Memoria Fisica" empezó con Antonin Artau. El teatro y su doble y ha transitado por títulos como la Antología de poesía devocional de la India de Jesús Aguado o "Masa y poder" de Elías Canetti. Pero ahora nos sorprende con "Pensé que bailar me salvaría". Una publicación firmada por ella que edita Continta me tienes que nos hace especial ilusión por ser nuestro primer regalo de año nuevo. Gracias y a escuchar el podcast!!