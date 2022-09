05:50

Nicolás de Pedro, investigador principal en el Institute for Statecraft de Londres

La guerra en Ucrania se extiende durante más de seis meses. El impacto en Europa lo vemos a diario en los medios, pero Rusia también se encuentra sujeta a grandes sanciones económicas. Nicolás de Pedro, investigador principal en el Institute for Statecraft de Londres, asegura que tienen un gran impacto sobre le país: "Lo que ocurre es que no generan los efectos visiblemente inmediatos que a lo mejor algunos esperaban". En este sentido, añade: "Los rusos lo notan extraordinariamente. Hace bastantes años que los ingresos reales de los ciudadanos han ido menguando. Lo que ocurre es que a veces nos fijamos en la minoría acaudalada que hace mucha ostentación". De Pedro afirma que las ventas a China u otros países asiáticos no compensan la pérdida del mercado occidental: "China nunca va a pagar tanto como pagaban los europeos. Además, faltan muchas infraestructuras".