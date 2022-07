11:03

Muchas personas han comenzado ya o comenzarán sus vacaciones de verano en los próximos días. Otras personas no podrán disfrutarlas ya sea porque no se lo pueden permitir o porque no tienen con quien ir, es el caso de muchas personas mayores y no tan mayores. La red social Tienes sal, conecta de diversos barrios de Barcelona, Madrid o Valencia para que se hagan compañía mutua.

Luis Vallés ha hablado con Sonia Alonso, cofundadora de "la red social de barrio" Tienes sal. Sonia nos cuenta que la idea surge porque aunque en España siempre hemos estado tradicionalmente conectados en el barrios esta sensación se estaba perdiendo.