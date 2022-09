05:41

Gazprom alega de nuevo problemas técnicos en el gaseoducto Nord Stream y mantendrá paralizado el suministro de gas a Alemania. Cuando terminaba el paro de tres días por supuestas maniobras de mantenimiento, la compañía rusa dice que no puede reanudar la actividad. Para Javier Blas, analista de energía en Bloomberg, "no ha sido ninguna casualidad y da la sensación de que Moscú lo tenía todo preparado. Según Gazprom, la turbina solo puede ser reparda en un taller especializado de Siemens, en Alemania, algo que no se puede hacer debido a las sanciones: "Lo que ha hecho Gazprom es crear una situación en la que la turbina no se puede reparar y el gaseoducto puede estar cerrado para siempre". Blas asegura que, "cuando abra el mercado el lunes, el precio del gas natural en Europa se va a ir por las nubes". En caso de quedarse sin gas ruso durante todo el invierno, cree que Alemania debería limitar el consumo: "Sin gas ruso, hay que racionar el gas en Alemania". Con todo, afirma que no existe el mismo riesgo en España.