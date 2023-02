12:30

El cantautor valenciano presenta su fundación, que se instalará en el Monasterio de Santa Clara de Xàtiva

Hace 60 años que Raimon inició su carrera musical con Al vent. Coincidiendo con este aniversario, el valenciano presenta su fundación, que se instalará en el Monasterio de Santa Clara de Xàtiva, su ciudad natal. Allí, legará su documentación, sus obras de arte y todo lo que ha ido acumulando junto a su esposa Analisa tras más de medio siglo de actividad musical e intelectual. En el informativo 24 horas, Raimon reconoce que no pretendía convertirse en cantante, pero que su faceta musical le viene de família: su padre era el presidente de la banda de música y tanto él como todos sus hermanos tocaban instrumentos. "Yo era un lector de poesía, me subía a la montaña y desde allí escribía unos versos horrorosos", añade. Confiesa que, desde que dejó los escenarios, no ha vuelto a coger la guitarra. Hace poco, estuvo en la despedida de su compañero Joan Manel Serrat, tras lo que afirma que "la edad es implacable".