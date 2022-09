"Si no hay industria, no hay desarrollo y hay que emigrar"

Se cumplen 2 años desde la gran manifestación de la llamada España vaciada. ¿Qué problemas se han solucionado desde entonces? ¿Qué queda por hacer? En el informativo 24 horas hablamos con Julián Mora, doctor en Geografía y catedrático de Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura.

Más de 42 millones de personas viven en el 30% del territorio y 6 millones en el 70% restante. Esta descompensación es "insostenible desde todos los puntos de vista", afirma el catedrático. Añade que esto además agrava la situación de muchos pueblos, que se encuentran cercanos a la extinción, si no hay un cambio en el modelo, avisa. "3 de cada 4 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, y hay 8.131 términos municipales [...] Estás condenado porque el número de óbitos superan el número de nacimientos". Lamenta Mora que esta sea ya una situación "casi irreversible". En estos municipios, sus habitantes se van pero las casas se quedan. El catedrático cree que al deteriorarse este patrimonio cultural "estamos perdiendo parte de nosotros, parte de nuestra indentidad", pero celebra que ahora las tendencias "estén cambiando". Desde la Unión Europea, consideran prioritario que parte de los fondos Next Generation vayan a la recuperación de estos entornos rurales, recuerda Mora.

Entre las soluciones a la situación del campo, resalta la importancia que tiene la fijación de la población, especialmente joven, para revitalizar estas zonas y tratar de revertir el proceso. Pero atraerles al campo es complicado sin antes atajar problemas como el de la digitalización, pendiente en muchas zonas rurales, las cuales aún hoy permanecen sin cobertura de telefonía; la falta de industria que revalorice el territorio, o la de servicios como los centros sanitarios, de los que muchos pueblos carecen. Para todo esto, Julián Mora da soluciones. Pide que se tengan en cuenta ventajas fiscales para atraer a los trabajadores, como a los médicos, para los que reclama una compensación económica para que se planteen cambiar su residencia y su lugar de trabajo a estos pueblos "igual que se van a otros países".

También a las empresas, en función de las especificidades del territorio y determinando qué es medio rural y qué no también siguiendo esos criterios. "No podemos tener el 80% del territorio despoblado", lamenta, "estamos perdiendo una oportunidad de desarrollo de todo el interior". Además, señala que son estas zonas las que estan proveyendo a las grandes ciudades de energía, ahora mismo tan necesaria con los problemas con el gas, mediante las energías renovables instaladas en estos territorios. Pero critica que no les está llegando la remuneración y la compensación suficientes en relación con el esfuerzo que están haciendo y reclama una "redistribución de inversiones": "Si no hay industria, no hay desarrollo; si no hay desarrollo, no hay otra cuestión que los procesos de emigración que se siguen acentuando [...] No puede ser que estas regiones continuen con una situación de esquema colonial, hay que cambiarlo si queremos que España aproveche realmente el enorme potencial rural". Destaca además que el transporte es importante. En su región, la extremeña, más allá del AVE, que califica como "un engaño brutal a la sociedad y a las instituciones", afirma que se debería de fomentar para no dificultar la llegada de productos y pasajeros. "Tenemos que hacer una campaña muy decidida por apostar por el mundo rural", concluye.

Mora señala que no solo es necesaria una ley de cohesión territorial como ya hay en Alemania o Francia, sino que se tiene que cumplirse, como también debería hacerlo el título 8 de la Constitución Española sobre el equilibrio entre Comunidades Autónomas, recuerda.

"Si no hay población, no hay clientes, no hay bares ni restaurantes, no habrá servicios salvo el funerario" señala, y aboga por la "comarcalización" para que todo el mundo pueda acceder a todos los servicios, estableciendo núcleos comarcales a poca distancia. Es el caso de los colegios, que subraya que es importante que se desarrollen como en cualquier otro territorio. A ese respecto, la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena "es un modelo a seguir", apunta. Su unión ha hecho que se convierta en la tercera ciudad más grande de Extremadura.