11:51

Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso

Una investigación de Lighthouse Reports (LHR) revela que durante la tragedia de Melilla, el pasado 24 de junio de 2022, al menos una persona murió en suelo español y por las imágenes, no se descarta que pudiera haber más fallecidos a nuestro lado de la frontera. Tras conocerse esta información, conversamos en el informativo 24 horas de RNE con la diputada Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, quien otorga "el mayor de los respetos" a esta investigación periodística. Tras visualizar las imágenes de la Guardia Civil el pasado viernes en la Comisión de Interior, afirma que vieron "cientos de cuerpos unos encima de otros", pero que no podía asegurar si eran fallecidos o no. "Eso lo acabaos de comprobar hoy a través de este documental", añade. Aunque explica que su partido no apoyará la comisión de investigación que ha pedido EH Bildu, dice que no descartan plantear una ellos mismos. Acusa al ministro Marlaska de ocultar la actuación policial de Marruecos. Según Vázquez, la gendarmería marroquí no avisó de que se acercaban los migrantes. Por último, reitera la petición de dimisión del ministro del Interior: "Espero que antes de las 12h de la mañana Marlaska dimita o Sánchez le cese".