"No podemos apoyar al Gobierno ni esta moción de censura"

05:18

Guillermo Mariscal, portavoz y secretario general del PP en el Congreso

De la primera jornada del debate de la moción de censura de Vox al Gobierno, el gran ausente ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha recibido golpes de todos los frentes. Guillermo Mariscal, portavoz y secretario general adjunto del PP en el Congreso, explica en el 24 horas de RNE por qué su partido se ha abstenido: "No podemos favorecer o apoyar la continuidad de este Gobierno pero tampoco podemos apoyar una moción que no es creíble". Mariscal denuncia que se ha utilizado el Congreso como campaña propagandística y considera que "Tamames no ha esbozado un programa político alternativo que era el objetivo del debate".