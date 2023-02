"La pesca de arrastre no hace daño si se cumplen las normas"

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

La Unión Europea ha propuesto vetar la pesca de fondo en las áreas marinas protegidas para 2030. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, se ha reunido en Bruselas con el comisario de Pesca. "Ellos están trabajando para que no se terminen los recursos pesqueros, pero se están olvidando de algo que también se termina, que son los pescadores", ha afirmado en el informativo 24 horas de RNE. Para Otero, las políticas europeas están llevando a la desaparición del oficio y al incremento de la importación: "El año pasado se importó el 70% del pescado que se consumió en Europa porque las políticas europeas no dejan pescar a los pescadores". Preguntado por los efectos para el medioambiente de la pesca de arrastre, afirma que es "un arte muy regulado" que no hace daño si se respetaa la legislación europea: "Las normas son cumplidas estrictamente por los barcos españoles". Destaca la importancia de la pesca para la economía española, incomparable con su peso en otros países: "Es difícil hacerles entender cómo trabajamos".