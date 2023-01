07:50

Tras su detención, la justicia mexicana ha paralizado la extradición de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Esta noche en 24 Horas de RNE charlamos con el periodista, escritor y especialista en seguridad y narcotráfico, José Reveles. ¿Por qué se ha congelado la extradición de Ovidio Guzmán? Reveles cree que, a pesar de la paralización de la extradición, "lo van a mandar en tiempo récord porque no hay interés de ningún gobierno en quedarse con un traficante de esta envergadura y no ha ocurrido en los últimos años". En Estados Unidos están todos los traficantes históricos de México. El alto riesgo de fuga de Guzmán es una de las razones por las cuales se le querría enviar rápidamente a EE.UU, según Reveles. Cuenta el periodista que la captura se venía preparando desde hace meses y se llevó a cabo "de manera muy limpia", lo que evitó que "el sicariato de Sinaloa respondiera como hace más de tres años impidiendo la salida del territorio de Ovidio. Esta vez los agarraron dormidos". ¿Por qué es tan poderoso el cártel de Sinaloa? "Es un sicariato poderoso, ellos tienen muchos miles de millones de dólares y lo pueden hacer [...] Ahora tendrá que ir disminuyendo esta violencia, lo que no va a disminuir es la ruptura de los chapitos con el fundador histórico del cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada", expone José Reveles. "El cártel de Sinaloa ha sido poderoso desde hace más de cuadro décadas", explica el periodista que conoce bien el entramado del cártel mexicano. "Los chapitos son los hijos de Joaquín Guzmán que se sintieron con derecho a heredar el imperio de su padre", cuenta. "Esto ha dado origen a conflictos internos dentro del grupo más poderoso de traficantes en México", apunta.