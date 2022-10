"No creo que sea solo un tema de colegios mayores"

09:48

Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España

El escándalo por los gritos machistas proferidos por los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid está siendo investigado por la Fiscalía para determinar si hay o no delito de odio. Para hablar sobre este tema se ha acercado hasta el informativo 24 horas de RNE Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España.

Muñoz condena los hechos y explica los colegios mayores "han ido haciendo un esfuerzo eduativo y de concienciacion para que este tipo de actividades desaparezcan". No niega que las tradiciones persistan, lo que niega es que " las actuaciones se puedan amparar en tradición alguna". El presidente del CCMMUE recalca que no es un problema solo de los colegios mayores si no que "hay un problema de fondo en el que educativamente una parte de la sociedad todavía tiene este tipo de actitudes".