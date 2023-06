Molins: "El Código Penal no puede tener vaivenes"

17:00

El Supremo ha avalado rebajar las penas por la ley del 'solo sí es sí' rechazando de ese modo el criterio de la Fiscalía, ya que el MInisterio Público argumentaba que si la pena ya estaba incluida en el rango de la nueva ley, entonces no procedía rebajar la pena.

En 24 horas de RNE ha estado Marc Molins, doctor en derecho y abogado penalista para abordar el asunto, diciendo que "la norma sigue teniendo algún defecto de técnica legislativa". Sobre el aspecto de la transitoriedad, Molins ha explicado que cuando hay un cambio legislativo "tan conceptual", lo habitual es "que la norma establezca una clausula de transitoriedad que establece que la norma no se aplique retroactivamente", ha afirmado. No obstante, para el abogado penalista la nueva regulación tiene aspectos positivos, como "la mejora del lenguaje" o la "supresión de la figura del abuso", algo que ayuda, según Molins porque había una "cierta distorisón" con la diferenciación entre abuso y agresión. "Es importantísimo que el Código Penal no experimente vaivenes", ha explicado.

"Una cosa es la intención, otra cosa es su plasmación y esta ley ha sido víctima de una mala plasmación de una buena intención", ha analizado Josep Cuní en relación a la pólemica desatada tras las rebajas de penas de la ley del 'solo sí es sí'. El experto ha dicho que ese razonamiento es "exactamente" su parecer.