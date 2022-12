30:40

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte

Hoy hemos conocido que el CGPJ ha elegido a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del TC por unanimidad. Con la elección, el Tribunal pasará a contar con una mayoría progresista después de nueve años de mayoría conservadora. "Bien está lo que bien acaba. Celebremos que se han desbloqueado los nombramientos. Tendremos un Constitucional renovado", ha afirmado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Preguntado por si sigue siendo necesario reformar el sistema de elección de los jueces, Iceta ha dicho que "conociendo al PP" no tomar la iniciativa de reformar la ley "sería lo mismo que decir hasta la próxima", ha asegurado.

El titular de la cartera de Cultura también se ha referido a la aprobación del proyecto de Ley del Cine: "El texto piensa en cómo promover de la mejor manera la producción y creación propias españolas". "El cine español nunca ha tenido tanta ayuda como en este momento", ha afirmado Iceta.

No obstante, en el proyecto de Ley del Cine la cuota de pantalla, que es el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo, pasa del 25% al 20%. En este punto, Josep Cuní ha preguntado a Iceta entonces por qué baja el porcentaje si el momento actual del cine español es ·"tan dulce": "Poner cuentas que no son cumplibles no lo vamos a hacer. Hasta ahora no se han cumplido completamente por falta de producción propia suficiente, por eso vamos a ampliar los criterios para que se cumpla", ha respondido Miquel Iceta, titular de Cultura del Gobierno.