Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos y vocal de la Sociedad Española de Contracepción

El nuevo protocolo ante los abortos del gobierno de Castilla y León, que incluye que las embarazadas escuchen el latido del bebé, va a entrar en funcionamiento a partir del próximo lunes 16 de enero. Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos y vocal de la Sociedad Española de Contracepción, cree que se trata de un "planteamiento bastante desafortunado, fruto del desconocimento del trabajo de los profesionales y de lo que es un embarazo deseado y no deseado". Afirma que ya se lleva a cabo un seguimiento psicológico de las pacientes, que pueden escuchar el latido del corazón si así lo desean. La cuestión radica en el carácter imperativo: "Tengo serias dudas de que pueda ser obligatorio el cumplimiento". Según explica Renuncio, pruebas como la escucha del latido o las ecografías se ejecutan habitualmente con una mera intención diagnóstica: "Esa imagen o ese sonido no se le traslada a la mujer, porque psicólogicamente no se recomienda".