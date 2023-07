16:50

La cantante y compositora Mayte Martín presenta en el informativo 24 horas de RNE su nuevo espectáculo, Tatuajes, con el que se encuentra recorriendo España. Una producción propia que no duda en combinar con los festivales de flamenco o los boleros. "A veces eliges una canción y después, al cabo del tiempo, entiendes por qué lo has hecho", afirma. Caracterizada por una lírica reposada y por no sumarse a la dinámica comercial, lamenta que "cada vez tiene más poder la industria y menos poder el arte". A punto de celebrar el trigésimo aniversario de su primer disco, Martín no pierde fuelle: "La vida te va haciendo espacio en la piel para nuevos tatuajes, vivencias, desengaños o ilusiones".