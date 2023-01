13:46

Mariano Guindal, biógrafo del histórico sindicalista de UGT, Nicolás Redondo

Tras la muerte de Nicolás Redondo, en 24 horas hemos hablado con su biógrafo, Mariano Guindal. "Se habla mucho de Nicolás Redondo como sindicalista. Nicolás Redondo sobre todo era la referencia moral, el padre del socialismo español", ha dicho.

Guindal ha dicho que Redondo pudo liderar el PSOE en el famoso Congreso de Suresnes de octubre de 1974, pero que no accedió por no sentirse "intelectualmente preparado" para aspirar a dirigir un partido que pilotaría, a posterior, la Transición. "Cuando un sindicalista ha dirigido un Gobierno no lo ha hecho bien", ha argumentado Guindal.